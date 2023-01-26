Марченко обратился к одесситам по поводу последствий ракетного обстрела области

В результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко на своём Telegram-канале.

«Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займёт некоторое время», — объяснил ситуацию с электроснабжением Максим Марченко.

Глава ООВА также информирует, что он дал поручение начальникам районных военных администраций подключить ВНС и КНС к генераторам, где позволяет их мощность, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу «Пунктов несокрушимости».

«Прошу отнестись с пониманием к ситуации. Власти и энергетики делают всё возможное для ликвидации последствий вражеского удара. Вражеские самолеты всё ещё в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях до отбоя», — резюмировал начальник ООВА.

Как сообщала Одесса News, 26 января в связи с ракетным обстрелом и риском нанесения удара по энергетической инфраструктуре, в Одессе выключили электричество, весь электротранспорт ушёл в депо.

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