Свитолина завоевала первую в истории Украины теннисную медаль Олимпиады

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр в трёх сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 1:6, 7:6(5), 6:4.

Как сообщает XSPORT, матч длился 2 часа 28 минут.

Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3/9 брейк-поинта.

Отмечается, что встреча началась для одесситки крайне неудачно, она много ошибалась и проиграла первую партию 1:6, после чего, казалось, уже не могла собраться. Во втором сете Рыбакина вела 3:1. Именно с этой точки начался невероятно сложный по физическим и эмоциональным затратам камбэк Элины. Вторую партию удалось спасти только на тай-брейке (7:5).

«В решающем сете казахстанская теннисистка завладела преимуществом 3:0 и не реализовала два брейк-поинта при 40-15 и 40-30, но Свитолина и в этой ситуации смогла переломить ход бронзового матча. Последняя порция нервов украинских болельщиков была сожжена, когда одесситка не реализовала при счёте 5:4 целых шесть (!) матч-болов. Но всё-таки с седьмой попытки тяжелейшая победа была добыта», — говорится в сообщении.

Для Украины это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх.

Элина поделилась эмоциями после поединка в интервью UA:Перший, сообщив, что вернуться в игру было невероятно тяжело, но ей помог характер и выдержка.

«После проигрыша было очень тяжело вернуться опять в колею. После победы невероятные ощущения. Если честно, я старалась бороться до конца, проигрывала во втором сете и в третьем тоже. Было очень мало шансов, но я старалась бороться до конца. Отдала все силы, которые оставались.Подача Рыбакиной? Я ожидала, что она будет играть очень агрессивно со своей подачи. Она очень много эйсов подаёт. Мне нужно было пытаться реагировать быстрее, но так как уже неделя к концу подходит, то было очень непросто себя заставить и реакции уже немного снизились. Поэтому, конечно, первый сет был вообще очень плохой с моей стороны, но я боролась. Я думаю, что именно характер меня вернул в матч. Эта победа просто невероятная. В первом сете где-то, наверное, нервы сыграли. В принципе, я была настроена достаточно хорошо, но в теннисе вообще непросто после проигрыша возвращаться в турнир, потому что у нас всё идёт навылет и здесь за третье место. Было непросто, немножко затуплены были реакции и, может быть, я где-то недостаточно хорошо видела мяч. Она бы этим воспользовалась, она игрок высокого уровня, поэтому было очень очень непросто. Переломить ход событий во втором сете, а потом вернуться в третьем – я потратила все силы, которые возможно. Сейчас стою, всё болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. Эта бронза для меня много чего значит. Когда я ехала сюда, задача стояла на золото. Конечно, очень обидно, что не смогла, потому что, подходя к полуфиналу, я думала, что достаточно близка. Но, к сожалению, полуфинал не сложился. Было затрачено невероятно много сил за всю эту неделю. Я проигрывала в некоторых матчах. Было затрачено много психологических сил и нервов. Эта медаль имеет для меня большое значение. Я очень рада, что это случилось именно здесь. Это очень невероятные ощущения. Планы? Пока что отдохну, потому что сильно я устала. Психологически сейчас полнейшее изнеможение. Сейчас еще адреналин, но я знаю, что завтра будет вообще всё очень плохо, поэтому я вернусь и буду восстанавливаться со своей командой. Буду готовиться к американской серии. Буду играть Монреале, Цинциннати и US-Open».

Как сообщала Одесса News, в полуфинале олимпийского теннисного турнира Токио-2020 Элина Свитолина проиграла Маркете Вондрушовой.

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