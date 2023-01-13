Министр обороны Украины назвал ежедневные потери Украины в войне с РФ  

Ежедневные потери Вооружённых сил Украины в 10 раз меньше, чем потери российских оккупантов.

Об этом в опубликованном 13 января интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, Россия каждый день теряет «приблизительно 500 или 600» захватчиков, в то время как потери Украины составляют десятую часть от этого числа.

Как сообщала Одесса News, Украину защищают 700 тыс. человек, заявлял Владимир Зеленский 21 мая 2022 года. В конце июня Зеленский отмечал, что «там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек». «Десятки тысяч жизней — цена этой войны», — говорил Зеленский.

Резников 9 июня говорил, что на том этапе войны до 100 украинских военнослужащих гибли и до 500 получали ранения ежедневно.

«На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Теперь число погибших в день сократилось до 30 и около 250 раненых, отметил Президент в июле.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 9 тыс. украинских военнослужащих, — заявил 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Информация о потерях ВСУ в войне с Россией является государственной тайной во время военного положения, напомнила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Точное количество погибших гражданских лиц также неизвестно. По информации МВД, с начала войны до 1 сентября от действий российских агрессоров погибли более 7 тысяч мирных жителей Украины.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, состоянием на 3 октября насчитывается 6114 убитых (2 380 мужчин, 1 633 женщины, 162 девочки и 193 мальчика, а также 35 детей и 1 711 взрослых, чей пол пока неизвестен).

Считается, что фактические цифры погибших значительно выше.

С начала вторжения РФ в Украине погибли 39 журналистов, 18 медиков, 133 спортсмена и тренера, 27 работников НАК «Нафтогаз Украины», 54 железнодорожника.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 12 января погибли 453 ребёнка.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты», – сказал Президент Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ на 13 января 2023 года, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 130 российских оккупантов.

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