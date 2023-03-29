Сколько и какие танки получат украинские военные от западных союзников

Аналитики определили, сколько и какие именно танки получат украинские военные от западных союзников.

Об этом сообщает Слово и Дело.

Украина начала получать современные западные танки, — говорится в информации.

На сегодняшний день Украина уже получила несколько единиц танков Leopard 2A6 и Challenger 2 из Германии и Великобритании.

Сообщается, что Германия передала обещанные 18 танков Leopard 2 А6. Норвегия поставила 8 танков Leopard 2 A4. Польша передала 14 танков Leopard 2 A4, а также большую часть модернизированных советских Т-72.

В свою очередь, Франция поставила ВСУ 14 единиц лёгких колёсных танков AMX-10 RC из 40 обещанных. Также Украина получила первые партии модернизированных Т-72Б от Чехии и Марокко.

Список танков, которые ещё должна получить Украина:

Великобритания обещала поставить Украине 28 танков Challenger 2;

Германия в кооперации с Нидерландами и Данией должна поставить 178 танков Leopard 1 A5;

Польша готовится передать еще 30 танков PT-91 Twardy;

Чехия обещала предоставить Украине 90 модернизированных Т-72Б, а Марокко – 30;

США обещали передать Украине дать 31 танк Abrams.

Кроме того, Украина должна получить по 10 танков Leopard 2 разной модификации от Испании и Швеции. Канада передала 4 танка Leopard 2 из 8 обещанных. Финляндия обещала передать Украине 6 танков для разминирования, первая партия уже поступила. Также три танка передаст в ближайшее время Португалия.

Отмечается, что дольше всего Украине придётся ждать танки Abrams из США – предварительно, до осени. Вашингтон обещал Украине предоставить 31 танк.

Инфографика: «Слово и дело»

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