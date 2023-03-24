Украина готова провести Всемирную выставку EXPO-2030 в Одессе

Украина готова приступить к подготовке и провести Всемирную выставку EXPO-2030 в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Украина – страна возможностей и огромного потенциала, ставшая открытием для мира как сильная нация и государство. Даже во время войны украинское государство и институции продемонстрировали способность поддерживать эффективную работу и управление, не только согласовывать общественные потребности, но и развиваться. Поэтому Украина может гарантировать высокий уровень ЕХРО-2030», — сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что проведение EXPO-2030 в Одессе уже поддержала премьер-министр Италии Джорджиа Мелони, которая подчеркнула, что это даст потрясающий сигнал для Европы, а именно веру в то, что в Украине всё будет хорошо.

«У Украины есть опыт проведения глобальных мероприятий. При подготовке к EXPO-2030 мы обязательно используем опыт ЕВРО-2012. Даже несмотря на войну, сегодня Одесса остаётся активным деловым центром международной торговли. Торговая жизнь здесь не прекращается даже в самые тёмные минуты морской блокады. Уверяю вас – Украина гарантирует соблюдение самых высоких стандартов организации EXPO-2030», — подчеркнула Свириденко.

Для справки. Вместе с Одессой за право принимать ЭКСПО-2030 соревнуются Рим (Итальянская Республика), Эр-Рияд (Королевство Саудовской Аравии) и Пусан (Республика Корея). Благодаря правительственной и дипломатической работе Украины Россия, которая тоже претендовала на проведение выставки и была нашим главным конкурентом, отозвала свою заявку. По условию, выставки могут проходить в одном регионе мира не чаще одного раза в 15 лет, что значительно усиливает позиции Украины среди конкурентов: в 2015 году выставку проводили в Италии (Милан), в 2020-м – в Дубае (ОАЭ), в 2025 году она состоится в Осаке (Япония). Решение, которое определит победителя, будет принято на 173-й Генеральной ассамблее МБВ в ноябре 2023 года.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в американском городе Нью-Йорк на площади Таймс сквер появилось видео с призывом поддержать заявку Одессы на проведение Всемирной выставки в 2030 году.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.