Одесский художественный музей обновил свою экспозицию

В Одесском художественном музее открыли экспозицию второго этажа, работы по обновлению которой продолжались девять месяцев.

По случаю открытия работа музея была продлена, а вход в обновлённую экспозицию был свободным, сообщает пресс-служба музея в Facebook.

Отмечается, что уже в субботу, 26 июня, в рамках Long Weekend начнутся первые сборные экскурсии по экспозиции современного искусства «ХХ-ХХI: от двадцатых до двадцатых».

Кстати. К созданию новой экспозиции были привлечены 27 сотрудников. Представлено в ней более 350 работ в разных направлениях и техниках. Среди представленных авторов такие известные имена, как Юрий Егоров, Станислав Сычёв, Лариса Звездочётова, Валентин Хрущ, Арсен Савадов, Виктор Маринюк, Людмила Ястреб, Влада Ралко и многие другие.

Как сообщала Одесса News, 27 июня в Музее западного и восточного искусства покажут оперу Моцарта, написанную по комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

Фото: buro247.ua

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