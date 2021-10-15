Президент предоставил Одесскому художественному музею статус национального

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального и поручил проработать вопрос присвоения музею имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда.

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента.

В нём, в частности, говорится: «Предоставить коммунальному учреждению «Одесский художественный музей» статус национального и в дальнейшем именовать – коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей»».

Также поручено Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать вопрос о присвоении музею имени Александра Ройтбурда.

Кабинету министров поручено проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ в здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей.

Как сообщала Одесса News, 8 августа 2021 года умер руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет. У него были осложнения после коронавирусной болезни. Ройтбурд несколько лет боролся за должность руководителя Одесского художественного музея, в 2017 году он выиграл соответствующий конкурс, однако чиновники оказывали этому сопротивление. Только в декабре 2020 года художник окончательно получил возможность управлять музеем. После смерти Ройтбурда музей временно возглавила Александра Ковальчук – депутат Одесского горсовета, бывшая заместитель директора этого музея.

Одесский облсовет не поддержал инициативу о присвоении одной из улиц города имени Александра Ройтбурда.

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