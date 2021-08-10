Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа

Завтра, 11 августа, в Одессе состоится прощание с Александром Ройтбурдом.

Как сообщает официальный сайт города, 11 августа с 10:00 до 12:00 прощание с художником состоится во дворе Одесского художественного музея (г. Одесса, ул. Софиевская, 5-А).

«В 13:00 — захоронение на Еврейском кладбище», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 8 августа на 60-м году ушёл из жизни известный художник, руководитель Одесского художественного музея, депутат Одесского областного совета Александр Ройтбурд.

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