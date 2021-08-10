Одесская морская академия будет сотрудничать с Панамской Морской администрацией

Вспомогательный регистратор Панамской Морской Администрации Евгений Сукачёв встретился с ректором Национального университета «Одесская морская академия» Михаилом Миюсовым, чтобы обсудить возможность сотрудничества между НУ ОМА и ПМА.

Об этом сообщает USM.

Представители обеих сторон обсудили возможность помощи морякам в оформлении рабочих документов и дальнейшее сотрудничество с судовладельцами.

Поднимались также вопросы о предоставлении курсантам НУ ОМА консультаций касательно получения морских панамских документов.

«Представители офиса ПМА в Украине имеют право подниматься на борт судна по прямому распоряжению от ПМА или по просьбе оператора или судовладельца. Это может помочь в решении проблем украинских моряков на судне. Этот фактор, по мнению руководства университета, может быть полезен для курсантов НУ ОМА», — говорится в сообщении.

Кстати. Офис Вспомогательного Регистратора ПМА в Украине предоставляет услуги судовладельцам и морякам, имеющим соответствующие документы, выданные Панамской Морской Администрацией, а также оказывает юридическую поддержку любому судовладельцу, заходящему в украинские порты.

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