Улицы Ройтбурда в Одессе не будет — решили в облсовете

Одесский облсовет не поддержал инициативу о присвоении одной из улиц города имени недавно умершего художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Об этом сообщает Одесса News.

Как передаёт наш корреспондент, эта идея не нашла поддержки большинства членов облсовета.

Депутаты облсовета ограничились увековечиванием его памяти минутой молчания и сразу перешли к вопросу, кто займёт кресло покойного депутата Ройтбурда в облсовете.

Им стал следующий за Ройтбурдом в избирательном списке партии «Европейская солидарность» 30-летний военнослужащий Февзи Мамутов, который после оккупации Крыма Россией уехал с полуострова, живёт в Одессе и возглавляет инициативную группу крымских татар, помогающую вынужденным переселенцам.

Мамутов принёс присягу депутата и занял место в сессионном зале.

Как сообщала Одесса News, Одесский облсовет неоднократно выступал против назначения Ройтбурда директором художественного музея, вследствие чего главам ООГА и министрам культуры приходилось лично вмешиваться в конфликтные ситуации.

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