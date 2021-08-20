Военные катера «Кентавр» не могут быть приняты на вооружение ВМС

Построенные на заводе «Кузница на Рыбальском» военные катера «Кентавр» не могут быть приняты на вооружение Военно-морских сил, поскольку они не прошли государственные испытания, а уголовное дело относительно этих катеров вскоре передадут в суд.

Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачёв.

Отмечается, что до 1 ноября должно завершиться досудебное расследование относительно оборонного госзаказа — производства трёх десантно-штурмовых катеров, которое выполняет завод «Кузница на Рыбальском». Сначала госзаказ должно было выполнять госпредприятие, но в итоге контракт был заключён с частным АО «Завод «Кузница на Рыбальском».

«Проект инициативно за собственный счёт разработало государственное конструкторское бюро, расположенное в Николаеве. Но по причине нежелания, по причине отстаивания, наверное, чьих-то других интересов, других лиц — и проект, и государственный контракт выполняло ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском», — сказал Сухачёв.

Глава ГБР напомнил, что, согласно контракту, завод должен был построить три корабля.

«Построено два, один находится в стадии строительства на «Кузнице на Рыбальском». Но те технологии, которые использовало предприятие, не позволили в установленные сроки выполнить государственный контракт, и как следствие, в армию не поставлены корабли, в которых она нуждается», — пояснил он.

По словам главы ГБР, даже построенные катера «Кентавр» не могут быть приняты на вооружение Военно-морских сил, поскольку они не прошли государственные испытания.

«Они не выдерживают никакой критики, не соответствуют их технические мощности, технические показатели тем требованиям, которые закладывало Министерство обороны. При проведении государственных испытаний у одного из кораблей было возгорание двигателя. Скоростные режимы не выдерживают. Мы уже не говорим о том, что будет, если на судне будет личный состав с вооружением», — акцентировал Сухачёв.

В итоге, по его словам, будет проводиться претензионная работа Министерства обороны. «Есть определённый порядок отказа от кораблей, и судебные процессы», — уточнил глава ГБР.

Он добавил, что уголовное дело относительно «Кентавров» вскоре будет передано в суд. Следствие доказало, что был сговор чиновников Министерства обороны и исполнителя контракта.

«На днях мы проводили координационное совещание с руководителями следственного подразделения. Для себя определили сроки окончания досудебного расследования — 1 ноября 2021 года. Далее — следующая стадия ознакомления всех сторон с материалами уголовного производства, и дело будет направлено в суд… Есть фактические данные, которыми располагает следствие, и они легли в основу подозрений, которые были предъявлены бывшим топчиновникам — двум директорам департаментов, бывшему заместителю министра обороны и действующему руководителю частного предприятия», — заявил Сухачёв.

В то же время в «Кузнице на Рыбальском» по поводу этих заявлений отмечают, что единственное госпредприятие, которое могло быть задействовано в проекте — «Опытно-конструкторский центр кораблестроения» (г.Николаев), однако даже он не имеет мощностей для строительства катеров.

В ЧАО заявили, что разработали «свой проект инициативно за свои средства».

Комментируя слова Сухачёва о возгорании двигателя, в «Кузнице на Рыбальском» утверждают, что «никогда никакого возгорания не было, а государственные испытания вообще ещё не назначены». Что касается упрёков относительно несоответствия катеров техническим показателям и невыполнения сроков поставок, в компании заявили об «отказе поставщиков поставлять специализированное оборудование и неназначение Минобороны государственных испытаний более двух с половиной лет».

«Коллектив завода «Кузница на Рыбальском» требует извинений и опровержений от Алексея Сухачёва и оставляет за собой право подать в суд против и.о. директора ГБР за публичные манипуляции, которые наносят репутационный ущерб украинскому оборонному предприятию», — говорится в заявлении.

Кстати. Стоимость гособоронзаказа завода «Кузница на Рыбальском» составляет почти 18 млн долл. Поставить военную технику Военно-морским силам завод должен был ещё в 2018 году. Однако катера до сих пор испытывают.

По данным следствия, насчитано около 476 млн грн убытков.

До продажи в 2018 году владельцем ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» опосредованно являлся экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года катер «Прилуки» покинул акваторию Николаевского судостроительного завода после ремонта и направился в Одессу.

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