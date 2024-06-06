Командиру ТРО, которому бойцы строили дом, грозит арест с залогом в 5 миллионов

Командиру регионального управления сил территориальной обороны в Одесской области, заставлявшего подчинённых строить ему частный дом, сторона обвинения просит меру пресечения в виде содержания под стражей, но с альтернативным внесением залога в 5 млн гривен.

Об этом сообщила в эфире телемарафона «Единые новости» советник по коммуникациям директора ГБР Татьяна Сапьян.

«Сейчас следствие находится на этапе избрания меры пресечения для этого должностного лица. И сторона обвинения будет просить заключение под стражей, но с альтернативой внесения залога 5 миллионов гривен», — сказала Сапьян.

Она отметила, что этому должностному лицу объявлено подозрение в превышении служебных полномочий, что причинило весьма существенный ущерб в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Также Сапьян отметила, что «этому высокопоставленному должностному лицу стало плохо и он находится в больнице».

«Поэтому и оттягивается процесс избрания ему меры пресечения», — добавила советник.

Как сообщала Одесса News, 3 июня 2024 года Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны «Юг», который направлял подчинённых на строительство своего дома, начисляя выплаты из бюджета как за службу на фронте.

Фото иллюстративное

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