Правительство США хочет через суд запретить поднятие телеграфа с «Титаника»

Правительство США попытается в судебном порядке добиться отмены планируемой на август миссии по поднятию телеграфной машины с затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник».

Американские власти считают, что такая экспедиция нарушит федеральный закон и договор с Великобританией о сохранении невредимым места одной из самых громких в истории катастроф, сообщает «Радио Свобода».

Американские адвокаты 8 июня подали жалобу федеральному судье в Норфолке (штат Вирджиния).

Как сообщала Одесса News, фирма из Атланты RMS Titanic Inc. планирует извлечь и восстановить радиотехническое оборудование судна, но для этого может потребоваться разрезать корпус «Титаника». Адвокаты утверждают, что фирма должна получить разрешение от министра торговли, прежде чем проводить исследования или экспедиции, которые «физически изменят или побеспокоят» место катастрофы.

Соглашение с Великобританией, добавляют они, регулирует вмешательство в корпус судна, чтобы не причинить вред артефактам и любым человеческим останкам.

Телеграф, разработанный Гульельмо Маркони и установленный на «Титанике», был передовым техническим устройством для своего времени. Впервые изобретатель продемонстрировал свой аппарат в начале 1896 года в Лондоне, передав импульсный сигнал с крыши почтамта в другое здание на расстояние 400 метров. В сентябре того же года Маркони провёл первый публичный показ телеграфа на равнине Солсбери, добившись передачи радиограмм на расстояние 2,5 километра. Дальность сигнала постоянно росла.

Во время плавания Титаника аппарат передавал добрые пожелания пассажирам. В последние часы телеграф использовался для отправки призывов о помощи. Оператор Джек Филлипс отказался покинуть свой пост и погиб. О героизме Филлипса в последние минуты жизни стало известно благодаря его помощнику Гарольду Брайду, который выжил.

«Титаник» (RMS Titanic) затонул во время своего первого рейса в США 15 апреля 1912 года, наткнувшись на айсберг в Северной Атлантике. Из более чем 2 200 человек, находившихся на борту, более 1 500 погибли.