Суд в США разрешил вскрыть корпус «Титаника», чтобы достать уникальный аппарат

Федеральный судья США разрешил компании RMS Titanic Inc. отправить экспедицию к затонувшему судну «Титаник», чтобы достать из него уникальный телеграф Маркони.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Business Insider.

«RMS Titanic Inc. … планирует отправить дистанционно управляемый аппарат (ROV) в каюту Маркони — помещение, из которого операторы подавали азбукой Морзе сигналы о помощи после того, как корабль врезался в айсберг 108 лет назад», — говорится в сообщении.

Судья постановил, что беспроводной телеграф имеет «историческую, образовательную, научную и культурную ценность», поэтому экспедиция оправдана.

«Если бы не это радио, никакие сигналы бедствия не могли бы быть отправлены, никто бы не выжил, и мы, возможно, никогда бы не нашли Титаник», — сказал президент RMS Titanic Inc. Бреттон Ханчак.

Это решение суда отменило постановление 2000 года, которое запрещало вскрывать корпус затонувшего судна.

Как отмечается, команда уже готовится к миссии, которая должна состояться в конце августа или в сентябре, когда будет безопасно в условиях пандемии коронавируса.

Планируется, что специалисты отправят плавучего робота на судно, найдут нужную каюту, сделают снимки и используют специальный инструмент, прикреплённый к роботу, чтобы достать аппарат. Роботу, возможно, придётся разрезать часть комплекта Маркони.

«В крыше много отверстий, и вполне возможно, что мы сможем пробиться, если инструмент будет достаточно маленьким. Итак, мы разработали инструмент, который действительно очень тонкий, продвигается сквозь все отверстия в крыше и, до определённой меры, раскрывается и может работать тогда в большой комнате», — отметил Ханчак.

Эта экспедиция будет не первым глубоководным погружением для RMS Titanic Inc. У компании были права на изучение мест аварии судов с 1980-х годов, и ранее она собрала более 5000 артефактов.

В то же время другие группы, включая Национальное управление океанических и атмосферных исследований, выступили против этой коммерческой миссии, призывая к сохранению места аварии, которое они рекомендуют считать братской могилой.

Кстати. «Титаник» — самое крупное пассажирское судно мира класса «Олимпик» на время своего построения. Во время первого же рейса 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. Тогда погибли 1517 человек.

Как сообщала Одесса News, команда исследователей из Atlantic Productions в августе 2019 года осуществила кино-и фотосъёмку состояния парохода «Титаник».