Идёт 5-й день поисков пропавшей в океане субмарины, найдены обломки

Во время поисков туристической лодки «Титан», которая направлялась 19 июня к затонувшему «Титанику», было обнаружено «поле обломков».

Эксперт спасательной команды заявил СМИ, что были найдены посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины, сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Поле обломков свидетельствует о распаде подводного аппарата, действительно указывающего на то, что является наихудшим сценарием, — катастрофический сбой и, как правило, взрыв», – сказал эксперт Дэвид Мирнс, который был знаком с двумя пассажирами лодки.

Мирнс также сказал, что это две важные части субмарины, однако её корпус до сих пор не найден.

Отмечается, что обломки были найдены дистанционно управляемым подводным аппаратом, который в ходе поисков использовал камеры и гидролокаторы.

Официальные лица ещё не подтвердили принадлежность обнаруженных элементов пропавшей лодке.

Как сообщала Одесса News, на борту лодки находились пять пассажиров: миллиардер Хэмиш Гардинг, пилот подводного судна Поль-Анри Нарголе, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман — основатель OceanGate — компании-владельца пропавшей лодки, а также капитан Стоктон Раш.

Издание The New York Times пишет, что жена пилота подводной лодки Венди Раш является праправнучкой Исидора Штрауса и его жены Иды, двух самых богатых людей, погибших на борту «Титаника» в 1912 году. Венди Раш, девичья фамилия которой Венди Голлингс Уэйл, вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она приняла участие в трёёх экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника» за последние два года. Она является директором по коммуникациям в компании мужа и давним членом правления благотворительного фонда компании.

Комментариев по поводу инцидента с подлодкой Раш не предоставила.

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