С 23 июня в Украине заработает Единый реестр оружия, который, по мнению МВД Украины, поможет автоматизировать учёт оружия и сделать получение разрешений удобным и доступным рядовым людям.

Разъяснение о внедрении этого реестра дал «Украинскому радио» эксперт по уголовному праву Григорий Усатый.

По его словам, теперь украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, подавая документы через «Единое окно гражданина» или в магазине по продаже оружия.

Усатый отметил, что «речь идёт не только о доступности к реестру граждан Украины и превращении сервисов в более простые, надёжные и удобные», а «основная цель — эффективное предотвращение и расследование преступлений, совершаемых из оружия. Этого можно достичь только с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств. И которая обновляет информацию в реальном времени и, соответственно, имеет комплексное меню подачи запросов» , – отметил эксперт.

По его словам, предполагается с введением реестра исключение коррупционной составляющей в этой сфере.

Эксперт добавил, что «кое-кто отмечает, что разрешение на оружие можно получить «в один клик». Однако это больше фигура речи, чем реалия, потому что даже по тому алгоритму, который предлагает МВД, то у нас семь шагов, и эти семь шагов точно не в один клик».

Он подчеркнул, что «Украина — единственное в Европе государство, до сих пор не имеющее своего оружейного закона».

«Законопроект № 5708 от 25 июня 2021 года «О праве на гражданское огнестрельное оружие» так и остался законопроектом, так как буквально за день до полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, а именно 23 февраля 2022 года, его приняли за основу с сокращением срока подготовки. Но второй год это продолжается, а закона у нас так и нет», — отметил он.

Поэтому, по словам специалиста, «МВД понимает, что тянуть время дальше некуда. Им нужно дальше двигаться и упорядочивать обращение оружия. Поэтому они делают шаг, который зависит от них».

Эксперт подчеркнул, что «все должны знать, что в Украине на сегодняшний день свободное ношение на улице оружия запрещено. В частности, запрещено короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты и револьверы), трофейное оружие, переделанное оружие, взрывчатые вещества и гранаты. Оружие, которое подстроено под выстрелы очередями, тоже находится вне закона».

Как подчеркнул специалист, «у нас тоже нет приобретения оружия в целях самозащиты».

«Следовательно приказ МВД, который существует ещё с 90-х, разрешает только приобретение и оборот оружия соответствующего назначения, в частности, речь идёт об охотничьем оружии», — добавил Усатый.

«Если мы говорим в контексте единого реестра оружия, то гражданам разрешено для приобретения охотничье нарезное и гладкоствольное оружие, пневматическое оружие калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полёта пули более 100 метров в секунду, устройства для отстрела патронов с резиновыми пулями — травматическое оружие, специальные средства, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия — газовые пистолеты. То есть это те средства, которые изготовлены субъектами хозяйственной деятельности и имеют лицензию на соответствующий вид деятельности», — отметил эксперт.

Он добавил, что «следовательно, приобретение, хранение и применение этого оружия разрешено при определенных условиях».

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года 84-летний мужчина застрелил внука из зарегистрированного ружья и закопал его тело во дворе.

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