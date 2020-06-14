За сутки в Одесской области заболели 14 человек, носите защитные маски

По состоянию на утро 14 июня в Одесской области зарегистрировано 1 099 заболевших коронавирусом. За сутки заболело 14 человек. Летальных случаев не было.

Об этом сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

В Украине, в целом, статистика мало утешительная: 31 154 заболевших (+648 за сутки), в том числе 889 умерших (+9), 14 082 выздоровевших (+106), продолжают болеть 16 183 (+533). Подозрение на заболевание у 71 376 человек.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook призывает использовать средства индивидуальной защиты в летнее время так же, как и в любое другое.

«Защитную маску следует менять, если на неё попали биологические жидкости или она стала влажной. Летом это происходит чаще. Это же касается и использования респиратора. Вирус SARS-CoV-2 не размножается на поверхности маски, но может храниться на ней некоторое время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тёплая погода — это дополнительный повод внимательно соблюдать правила использования защитных масок. А именно:

🔷не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;

🔷снимать маску с резинки, не касаясь её передней части и кожи лица;

🔷не использовать одноразовые маски повторно;

🔷после снятия или прикосновения к использованной маске следует помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

Относительно ношения медицинских перчаток летом, то их следует использовать, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями.

Заболевание COVID-19 не передаётся через неповреждённую или повреждённую кожу. А контакт с биологическими жидкостями может возникать, например, при уходе за инфицированным. В таком случае перчатки следует снять и утилизировать сразу после процедуры, для выполнения которой они были надеты.

Одевая медицинские перчатки в общественных местах, следует помнить о рисках. Руки в перчатках, если они загрязнены, так же как и без перчаток, могут переносить возбудителей заболевания на открытые поверхности кожи, в частности, лицо и слизистую глаз.

Надетые перчатки создают ложное чувство безопасности. Длительное использование медицинских перчаток может приводить к раздражению кожи на руках.

Несмотря на ослабление противоэпидемических мероприятий, для собственной безопасности следует до сих пор соблюдать физическое дистанцирование (не менее 1 метра от других людей в публичных местах), гигиену рук, этикет кашля и самоизоляцию в случае появления респираторных симптомов.

Как сообщала Одесса News, по мнению американских медиков, риск заражения коронавирусом в условиях ослабления карантинных ограничений остаётся особенно высоким, если отказаться от социального дистанционирования. Опасность инфицирования также представляют хронические заболевания лёгких, сердца, почек, печени.