Казна-що: киевский транспортный феодализм — угроза единству Украины

Киевский городской голова, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко объявил, что с 1 июля граждане Украины, не имеющие столичной регистрации, будут по-новому пользоваться киевским общественном транспортом.

Иноро…, извините, иногородних, имеющих право на льготы, то есть на бесплатный проезд, по-прежнему будут пускать в столичный транспорт и даже перевозить их, куда кому надо. Так в чём же новинка? А в том, что теперь за это придётся платить в киевскую казну.

Не в ту ли, которая «казна-що — невідомо що, дурниця»?

Мера эта, по словам градоначальника, вынужденная, так как правительство Украины не компенсирует Киеву средства за проезд льготников.

Но чужих пенсионеров, участников боевых действий и прочих инвалидов-чернобыльцев Виталий Кличко наедине с их денежными невзгодами не оставит. Делать нужно будет вот что, парни. И их ковыляющие подруги.

Даже пакет документов, как принято говорить, собирать не придётся. Достаточно будет небольшого пакетика, в который после каждой поездки по гостеприимной столице нашей Родины нужно будет вкладывать подтверждающую бумажку типа билета или чека. Как придёт пора возвращаться — обязательно этот пакетик с собой забери. Не помнишь, в какой карман положил? Ну, братан, как склероз дома подлечишь, снова к нам приезжай.

Но большинство гостей Киева билетики сохранит и по совету Виталия Кличко отправится в свой орган социальной защиты населения за компенсацией.

Представляете, сколько тысяч человеко-часов уйдёт на это бесполезное занятие! Почему бесполезное, ведь Виталий Владимирович обращался к областным, городским,сельским властям (надо полагать,всей страны?) с просьбой компенсировать членам их громад поездки в киевском общественном транспорте? Да потому, что хотя Кличко и хозяйственник авторитетный, и заслуженным уважением пользуется во всей нашей необъятной стране, нет в бюджетах социальных служб статьи для компенсации столичных поездок. И допускать подобное финансовое самоуправство — прямой путь за решётку. Поэтому никто никому ничего не оплатит. А вот сотни пустопорожних дискуссий, стрессы. влияющие на здоровье немолодых людей, повышение давления и прочие нехорошие состояния обязательно будут.

Но Виталия Кличко эти провинциальные разборки будут мало волновать. Ему в ходе борьбы за «мэрское» кресло нужно показать себя сильным руководителем, твёрдо отстаивающим права киевлян. Защищающим их от всех негараздів, в том числе от понаехавших непонятно откуда украинских граждан, норовящих бесплатно прокатиться в чужом общественном транспорте.

Однако хитроумно-тупые действия киевской городской власти нарушают не только нравственные нормы. Они несут в себе прямую угрозу территориальной целостности и единству Украины, и потому должны быть жёстко пресечены. Если существуют общегосударственные льготы, то они действуют на территории всей Украины, будь это Киев или Одесса, Мелитополь или даже Львов. И подрывать основы государственности Украины киевской городской власти и её руководителю позволять нельзя.

Борис Штейнберг.