Чиновника Одесского ТЦК уличили в схеме многомиллионного заработка на «уклонистах»

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, подозреваемого в организации масштабного механизма заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации.

Речь идёт о 138 лицах, сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, с июля 2023 года чиновник несанкционированно вмешивался в работу электронной базы реестра военнообязанных «Оберіг», где изменял данные военнообязанных на непригодных к военной службе. Такая услуга стоила от $4,5 тыс. до $7 тыс. Таким образом, фигурант мог заработать $1 млн, сообщили в бюро.

«В настоящее время ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу. При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП оставшиеся на территории Украины уклонисты были доставлены в центр комплектования для обновления данных и последующей мобилизации в ряды ВСУ», – говорится в сообщении.

Чиновнику сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решают вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, сотрудники ГБР провели 14 обысков по месту работы и проживания фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются. Сейчас устанавливают полный круг причастных к схеме лиц.

Одесса News информировала, что в Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники ТЦК и СП задержали главного редактора «Экономической правды» Дмитрия Денкова, забрав у него средства связи, не давая возможности в течение суток связаться с родными.

Фото и видео: ГБР

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