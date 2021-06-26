С 1 июля в Украине начнётся «шмон» работодателей, выдающих зарплату в конвертах

C 1 июля Государственная налоговая служба и Государственная служба по вопросам труда начнут искать в Украине незадекларированных наёмных работников.

Об этом сообщает на своём сайте Гоструда.

В частности, мероприятия проводят согласно Национальному плану совместных действий по снижению уровня незадекларированного труда на 2021 год.

Национальный план включает два этапа:

информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках использования незадекларированного труда;

инспекционную кампанию среди работодателей, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда.

Во время первого этапа, который длился шесть месяцев текущего года, инспекторы труда проинформировали более 62 тысяч работодателей и их работников о преимуществах официального трудоустройства.

С 1 июля в поле зрения будут работодатели, которые не отреагировали на длительную информационную кампанию и продолжают уклоняться от декларирования наёмных работников.

Отмечается, что размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 тысяч гривен. Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдётся работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, т.е. составит 180 тысяч грн.

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