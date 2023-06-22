22-летний житель Одесской области использовал ножницы как орудие убийства

Правоохранители поместили под стражу 22-летнего жителя Подольского района Одесщины, покушавшегося ножницами на убийство двух человек, среди которых – ребёнок.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник пришёл в дом 44-летней односельчанки и без всяких слов нанёс ей и её 12-летней племяннице множественные ранения. Остановили молодого человека в шаге от трагедии соседи, услышавшие крики потерпевших. Они позвонили на спецлинии 102 и 103 и держали мужчину до приезда правоохранителей.

«Событие произошло в одном из частных домохозяйств Куяльницкой ОТГ. Как установили правоохранители, около десяти часов вечера в дом пострадавшей пришёл нетрезвый односельчанин, заранее подготовивший орудие для совершения преступления – ножницы и вилку. Сразу после открытия женщиной входной двери злоумышленник, без каких-либо причин, объяснений или претензий, нанёс множественные ножевые ранения хозяйке и её малолетней племяннице, причинив им телесные повреждения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В больнице девочке диагностировали проникающее ранение грудной клетки и внутренних органов, травматический шок второй степени, а женщине – колото-резаные раны разных частей тела.

«Следователи полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 15 п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть в незавершённом покушении на умышленное убийство двух человек, среди которых есть малолетний ребёнок. В ходе досудебного следствия полицейские будут устанавливать причину нападения молодого человека на потерпевших, будет проводиться ряд экспертиз, в том числе проверка подозреваемого на вменяемость. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей», — прокомментировал событие и.о. начальника Подольского районного управления полиции Николай Евтодий.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года 84-летний мужчина застрелил родственника из зарегистрированного ружья, закопал тело во дворе и врал о месте нахождения внука, чтобы скрыть преступление.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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