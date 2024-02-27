Юная одесская фехтовальщица завоевала медаль чемпионата Европы в Италии

15-летняя Анна Суворова, воспитанница одесской КДЮСШ №13, завоевала свою высшую награду в карьере в командном турнире в составе сборной Украины, вместе с Коротченко из Николаева и киевлянками Майей Величко и Валерией Щепкиной, на чемпионате в Неаполе (Италия).

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что в последний раз одесские фехтовальщицы завоёвывали медаль чемпионата Европы среди юниоров и кадетов в 2010-м году. Тогда 17-летняя Елена Кравацкая завоевала серебряную медаль в командном турнире среди юниорок.

Анна Суворова выиграла все свои микроматчи с общим счетом 15:8 (5:1, 5:3, 5:4). В четвертьфинале украинки победили сборную Великобритании — 45:43. Украинки постоянно были впереди и довели матч до победы. Здесь одесская саблистка один микроматч свела вничью, по одному разу победила и проиграла. В полуфинале «сине-жёлтые» уступили итальянкам (29:45), но затем реабилитировались в противостоянии с турчанками, выиграв у них со счётом 45:40 и завоевав «бронзу».

Юная одесситка является вторым номером национального рейтинга среди кадеток. В сезоне 2023-2024 года она выиграла четыре всеукраинских соревнования в этой возрастной категории, в том числе и чемпионат Украины. Кроме того, в сентябре прошлого года одесситка стала бронзовым призёром чемпионата Украины среди юниоров.

Подготовили спортсменку тренеры Александр Васютин, Никита Столбунов, Юрий Аронзон.

Одесса News информировала. что одесский лучник Даниил Неделько в феврале 2024 года стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в хорватском городе Вараждине.

На главном фото Анна Суворова первая справа.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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