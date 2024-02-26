Одесский лучник впервые стал бронзовым призёром чемпионата Европы

Одесский лучник Даниил Неделько стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в хорватском городе Вараждине.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

19-летний воспитанник отделения стрельбы из лука КДЮСШ «Динамо» Даниил Неделько (тренер – Наталья Бурдейная) завоевал бронзовую медаль в командном турнире в дисциплине «блочный лук». Это первая медаль такого ранга и для Даниила, и для его тренера, — говорится в сообщении.

«На данный момент постараюсь показать хорошие результаты в матче сильнейших во Львове, пройдя отборку на взрослый чемпионат Европы в Германии, а затем на юниорские европейские соревнования в Болгарии и Румынии», — поделился своими планами Даниил.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года 19-летняя одесская каратистка Дарья Ервачёва и её ровесник Давид Яновский завоевали две медали турнира серии А, проходившего в Ларнаке (Кипр).

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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