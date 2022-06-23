Команду одесского «Черноморца» усилили двумя игроками

Состав «чёрно-синих» в период подготовки к новому футбольному чемпионату усилили два опытных игрока.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

Один из них — опытный левый защитник Евгений Селин. Он уже присоединился к «Черноморцу» и будет помогать нашей команде в решении основных задач на сезон 22/23.

Евгений в своё время выступал за национальную сборную Украины, причём отличился забитым мячом в первой же игре. На домашнем Евро-2012 Селин являлся основным левым защитником команды, сыграв на турнире во всех трёх матчах сборной. Новичок одесситов – обладатель кубка Украины, имеет опыт выступлений в чемпионатах Кипра, Греции и Венгрии.

Контракт с игроком подписан на два года.

Также сообщается, что одесский футбольный клуб вернул в свои ряды опытного полузащитника Сергея Политило, который «станет важным исполнителем в тактическом построении Романа Григорчука».

Отмечается, что Сергей – универсальный полузащитник, он может одинаково эффективно сыграть как в опорной зоне, так и в качестве дирижёра атак. У Политило есть опыт выступлений в чемпионатах Турции и Казахстана, в Украине в последние годы играл за донецкий «Олимпик» и ФК «Львов».

Свою профессиональную карьеру Сергей Политило начинал именно в Одессе. За «Черноморец» полузащитник первый свой матч отыграл 15 лет назад. А в 2013-м помог «морякам» выйти в финал Кубка Украины.

Как сообщала Одесса News, 17 июня впервые за последние три месяца футбольная команда «Черноморец» собралась на полноценную тренировку.

Фото: ФК «Черноморец»

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