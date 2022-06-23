23 июня по Одессе ударили двумя крылатыми ракетами, по Николаеву — тремя

23 июня в южном направлении врагом был осуществлён ракетный удар по Одессе и Николаеву.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ на Telegram-канале «Одесса.Официально».

Отмечается, что по Одесской области ударили 2 крылатые ракеты, «успешно ликвидированные силами противовоздушной обороны».

Николаев снова атакован 3 крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонщины. Попали в производственную и социальную инфраструктуру города. Ранен один гражданский. Подробности уточняются.

Как сообщала Одесса News, 22 июня враг дважды атаковал Одесскую область крылатыми ракетами. Обе выпущенные в направлении Одесской области вражеские ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.