Европарламент принял решение срочно предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Европейский парламент 23 июня принял резолюцию, в которой потребовал предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове немедленно.

Об этом сообщил сайт Европарламента, пишет издание Гордон.

Резолюцию приняли 529 голосами. 45 евродепутатов были против, ещё 14 воздержались.

«Парламент принял резолюцию, призывающую глав государств и правительств, которые проводят саммит сегодня и завтра, без промедления предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Республике Молдова. Они должны сделать то же самое с Грузией, как только её правительство выполнит приоритеты, указанные Европейской комиссией», – сказано в релизе.

Парламентарии также выступили с призывом к властям Украины, Молдовы и Грузии. Страны должны «недвусмысленно продемонстрировать политическую решимость реализовать европейские амбиции своих народов», ускорив реформы ради быстрого и эффективного выполнения критериев для членства в ЕС, — сказано в релизе.

Также этой резолюцией Европарламент призвал разблокировать и «вновь активизировать» процесс евроинтеграции государств Западных Балкан.

Кстати. Сегодня, 23 июня, в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС, на котором рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Ожидается, что окончательное решение по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС будет принято до конца дня.

Как сообщала Одесса News, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идёт о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

По данным СМИ, на сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата.

Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года.

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