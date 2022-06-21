Старинную картину пытались вывезти через Одесскую таможню

Одесские таможенники обнаружили картину с признаками старины.

Об этом сообщает Одесская таможня в Facebook.

Произведение искусства пытались вывезти из Украины через пункт пропуска «Маяки-Паланка-Удобное».

При устном опросе водитель автобуса, гражданин Украины, заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию, или таких, которые запрещены или ограничены при перемещении через таможенную границу Украины.

Однако во время совместного контроля должностными лицами таможенного поста «Белгород-Днестровский» совместно с представителями Таможенной службы Республики Молдова у него был обнаружен тубус, в котором находилась картина с признаками старины.

Каких-либо разрешительных документов на перемещение живописи, предусмотренных законодательством, у водителя не оказалось.

Изъятое по протоколу о нарушении таможенных правил полотно будет передано на соответствующую экспертизу, которая установит его культурную ценность.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года одесские таможенники обнаружили молитвенник 1902 года издания у одного из граждан Украины, пересекавшем украинско-молдовскую границу.

Фото: Одесская таможня/Facebook

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