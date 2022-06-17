Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, что является обязательным формальным шагом перед рассмотрением вопроса на уровне Европейского совета.

Этот вывод, или официальное «мнение Еврокомиссии» сегодня, 17 июня, во время пресс-конференции по итогам заседания коллегии Европейской комиссии объявила её Президент Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

Отмечается, что мнение Еврокомиссии было сформировано на основании заявки от Украины на членство в ЕС и на основе анализа двух опросников, по которым оценивалась готовность Украины к выполнению так называемых Копенгагенских критериев развитого демократического общества и его соответствие с положениями acquis communitaire (законодательства – ред.) Евросоюза.

Еврокомиссия сегодня рассмотрела заявки на членство в ЕС от Украины, Молдовы и Грузии.

Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе на своём заседании 23-24 июня.

По мнению фон дер Ляйен, в Украине сформировалось «энергичное и активное» гражданское общество. Также она отметила «справедливую и свободную» украинскую избирательную систему и хорошо развитую систему образования.

«Мы восхищаемся цифровой инфраструктурой Украины», – добавила она.

Глава ЕК заявила, что экономика Украины до войны показала здоровый уровень дефицита – 2% ВВП, в то время как государственный долг был ниже 50% ВВП.

«Это хорошо, потому что, конечно, Украина должна быть способна интегрироваться в единый рынок ЕС», – добавила она.

Президент Еврокомиссии добавила, что Молдова также получает рекомендацию на статус кандидата на членство в ЕС, а Грузия сможет получить такой статус после выполнения некоторых требований.

Как сообщала Одесса News, Европарламент 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года.

18 апреля Зеленский передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

9 мая Зеленский сообщил, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника.

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