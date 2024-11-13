Гражданин Молдовы пытался в багажнике «Форда» перевезти в РМ свояка из Украины

Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Виноградовка» в Одесской области предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщает Госпогранслужба, 32-летний житель Белой Церкви был обнаружен в багажнике универсала марки «Форд». Водитель – гражданин Молдовы, тщательно скрыл своего тайного пассажира под сумками и вещами, надеясь, что ему удастся незамеченным проскользнуть мимо пристального глаза охранников границы, но тщетно.

Как выяснилось, иностранец является свояком «пассажира» и, так сказать, по родственному решил помочь ему бежать из страны.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении украинца был составлен протокол об административном правонарушении, а его родственнику из Молдовы придётся отвечать перед законом в рамках уголовного производства, ведь пограничники направили в полицию уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Одесса News сообщала о задержании в Одессе в октябре 2024 года руководителя одной из общественных организаций, который за деньги обещал помочь в изготовлении «правильных» документов для военнообязанных.

Фото: Госпогранслужба

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