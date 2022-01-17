В Австралии начался Открытый чемпионат по теннису: контрастные выступления одесситок

В Мельбурне в понедельник, 17 января, начался первый в сезоне турнир серии Grand Slam — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open).

Как сообщает Большой теннис Украиины, в нём принимают участие две одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина преодолела стартовый барьер соревнований, обыграв за полтора часа француженку Фиону Ферро (№104 мирового рейтинга) — 6:1, 7:6 (7:4).

За выход в третий круг турнира Свитолина встретится с ещё одной представительницей Франции — Армони Тан (№107), которая взяла верх над Юлией Путинцевой из Казахстана (№42) — 6:3, 6:3.

«Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась. Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.

Второй сет прошёл не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть.

Как я планирую в этом году улучшить свой рейтинг и подняться выше? Самое важное – это чтобы не было травм, год длинный, это только первый турнир Большого Шлема в сезоне. Я просто стараюсь радоваться тому, что я на корте, что играю перед зрителями, и просто наслаждаться каждым моментом, который я провожу здесь», — так прокомментировала своё выступление Элина.