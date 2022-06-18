«Черноморец» впервые за 3 месяца вышел на полноценную тренировку в Совиньоне

17 июня впервые за последние три месяца футбольная команда «Черноморец» собралась на полноценную тренировку.

Об этом сообщает ФК «Черноморец» на своей странице в Facebook.

«На базе в Совиньоне команда во главе с Романом Иосифовичем Григорчуком начала подготовку к следующему Чемпионату Украины по футболу. В настоящее время в распоряжении главного тренера находятся 26 футболистов. Постепенно мы будем рассказывать, кто из них останется в составе команды», — говорится в сообщении.

Пресс-служба пока не раскрывает кадровые секреты команды, однако сообщила, что «сейчас на базе вместе с командой тренируется защитник Евгений Селин – опытный игрок, игравший в европейских чемпионатах и ​​находившийся в составе сборной Украины».

Как сообщала Одесса News, футбольный клуб «Черноморец» планирует выступать в украинской Премьер-лиге в сезоне 2022/23.

Фото: ФК «Черноморец»

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