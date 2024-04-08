После победы «Черноморца» над «Александрией» «моряки» на 8-месте УПЛ

В Одессе завершился очередной поединок 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

«Черноморец» принимал «Александрию» и одержал победу со счетом 3:2, сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец«.

У «моряков» отличились Богдан Бойчук (10-я минута), Илья Путря (18-я, с пенальти) и Виталий Ермаков (44), в составе гостей – Александер Беляев (52) и Артём Шулянский (45+1).

«Моряки» довели матч до заслуженной победы, важной не только с турнирной точки зрения, но и в морально-волевом плане. «Черноморец» за 9 дней сыграл три официальных матча (два на выезде) в практически неизменном составе и сумел достичь двух «викторий», — говорится в сообщении.

Турнирная таблица выглядит таким образом: «Шахтёр» – 46 очков (после 20-ти игр), «Кривбасс» – 46 (22), «Динамо» – 44 (20), «Днепр-1» – 42 (22), «Рух» – 37 (22), «Полесье» – 33 (22), «Ворскла» – 29 (22), «Черноморец» – 29 (22), «ЛНЗ» – 26 (22), «Колос» – 24 (21), «Александрия» – 24 (22), «Заря» – 22 (20), «Верес» – 19 (22), «Оболонь» – 18 (22), «Металлист 1925» – 16 (22), «Минай» – 14 (21).

Одесса News информировала, что в полуфинале Кубка Украины по футболу, который проходил в апреле 2024 года во Львове, футболисты одесского «Черноморца» проиграли донецкому «Шахтёру».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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