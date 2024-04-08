Одесский метеоролог Артём Матвеев приступил к работе в Антарктике

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» завершилась пересмена годовых экспедиций — 28- команда полярников отправилась на одесском ледоколе «Ноосфера» домой, а команда 29-й УАЭ начала работу.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

«2 апреля прошла официальная часть пересменки. Глава 28-й УАЭ Богдан Гаврилюк отдал руководителю 29-й Юрию Отрубе символический ключ, а также они подписали акт приёма-передачи станции.

Затем на флагштоке произошло обновление сине-жёлтых флагов», — говорится в сообщении.

3 апреля участники 28-й зимовки покинули станцию. В ближайшее время ледокол «Ноосфера» (порт приписки Одесса) доставит их, а также участников сезонной экспедиции, в Чили. Оттуда полярники будут добираться до Украины самолётами и наземным транспортом.

Одесса News информировала, что в 28-й УАЭ было 14 участников. Целый год они проводили в Антарктике исследования по трём основным направлениям (метеорология, биология, геофизика) и поддерживали деятельность станции — осуществляли наблюдение за магнитным полем Земли, ионосферой, глобальной грозовой активностью, озоновым слоем, погодными показателями, живым миром Антарктики и т.д. Благодаря совершенствованию связи и логистики, а также использованию дронов экспедиции удалось значительно расширить географию полевых исследований в море и провести более полные наблюдения за птицами и млекопитающими.

Все эти задачи продолжит выполнять 29-я УАЭ, в которой тоже 14 участников, среди которых один одессит — Артём Матвеев, сотрудник филиала государственного учреждения Госгидрография «Одесский район Госгидрографии». Для Артёма это уже вторая зимовка.

Также во время антарктического лета на станции продолжалась работа сезонной экспедиции, которая имела две части: техническую и научную. Техническим специалистам удалось завершить многие работы по модернизации станции, начатые ещё до полномасштабной войны. Так, основной причал полностью заменили новым – более безопасным и удобным. Также завершили реконструкцию второго причала, заменили внутреннюю систему водоснабжения и запустили систему заземления основных и вспомогательных построек.

Фото: НАНЦ/Facebook

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