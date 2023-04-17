Лишь одна теннисистка из Одессы в топ-100 мирового рейтинга

Теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) удержалась в топ-100 рейтинга WTA.

Об этом сообщает XSPORT.

У Екатерины Байндль 748 баллов и, согласно последнего рейтинга, она занимает 84-ю позицию.

Ещё одна одесситка — Даяна Ястремская — с 446 баллами на 147-м месте.

Даяна Ястремская

Отмечается, что стремительно набирает рейтинг одесситка Элина Свитолина (WTA, 1113), недавно вышедшая из декретного отпуска и вернувшаяся в большой спорт. После выхода во второй круг турнира в Швейцарии Элина поднялась на 231 позицию.

Элина Свитолина

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