Словакия стала получать электроэнергию из Украины

Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию.

По состоянию на утро 17 апреля энергосистема работает с резервом мощности, осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу, Молдову и сегодня в Словакию, — сообщает НЭК «Укрэнерго».

«По состоянию на 17 апреля 2023 г. производства электроэнергии достаточно для покрытия потребности потребителей. Продолжается половодье. Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ. В энергосистеме хранится достаточный резерв мощности», – говорится в сообщении.

Экспорт электроэнергии в Словакию составляет 200 МВт в час, продолжается экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы).

Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы).

Для справки. Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года. В октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Впоследствии ситуация стабилизировалась, после чего стороны приступили к обсуждению вопроса возобновления поставок электроэнергии в Европу. 7 апреля министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

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