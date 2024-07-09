Запланированный на 12 июля в Одесской области день без отключений света перенесли

НЭК «Укрэнерго» не будет проводить измерения фактического уровня потребления в каждой области с 9-го по 24 июля, как планировалось ранее.

Об этом сообщила пресс-служба компании 8 июля.

Одесса News со ссылкой на эту компанию информировала, что в Одессе и области на 12 июля планировалось отменить ограничения по подаче электроэнергии. Однако значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары заставили энергетическую компанию отказаться от этих планов.

«В ответ на многочисленные обращения облэнерго «Укрэнерго» отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления во время проведения замеров в конкретном регионе», – говорится в сообщении.

Режимные измерения в летний период проведут позже, когда будет позволять ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха, отметили в «Укрэнерго». Там объяснили, что проведение измерений нужно для того, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами.

Одесса News сообщала, что до конца июля ситуация в энергосистеме Украины будет тяжёлой. Государственная инспекция по энергетическому надзору прогнозирует облегчение ситуации только в августе, когда из ремонта выведут атомные энергоблоки.

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