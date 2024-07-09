Из-за проведения аварийных работ 9 июля часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 9 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Косвенная, 78, 78а, 78б, 78б, пл. Михайловская, 12/14, 12/корп.14. Работы до 17:00.

Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Алексея Косяченко, 2-54, Святослава Рихтера, 33-130, Татьяны Тэсс, 3-43б, пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а, Богуна, 6а, 12/2, 21, Платановая, 1-126, Радостная, 34-116, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33/1, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7а -46, Ближние мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Малишевского (Гастелло), 9-167, Клименко, 25, 33в, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная, 2-34/1, Пшеничная, 7-24, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, пер. 1-й Кипарисный, 2, 4, пер. 3-й Кипарисный, 1-4 пер. Джутовая, 1-10а, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, Центральный Аэропорт, 1-23, дорога Фонтанская, 55К. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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