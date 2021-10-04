Кому в Одессе 5 октября отключат свет

5 октября в связи с проведением плановых работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Академика Глушко проспект — 20, с 08:00 до 17:00

Балковская улица — 1, 3/1, 7, 7А, 9, 31, с 09:00 до 18:00

Маршала Говорова улица — 10/3, 10/4, с 09:00 до 19:00

Ольгиевский спуск — 8А, с 09:00 до 18:00

Пишоновская улица — 19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30В, 32, 32/1, 36Б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303, с 09:00 до 18:00

Пишоновский переулок — 2, 4, с 09:00 до 18:00

Скидановская улица — 3, 5, 7, 7-11, с 09:00 до 18:00

Фонтанская дорога — 71Д, с 08:00 до 20:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod