«Уэнздей Аддамс и Хагги Вагги в Игре в Кальмара»- спектакль гостей в Музкомедии

22 апреля в Одесском Театре музкомедии им. М. Водяного гости города покажут спектакль «Уэннздей Аддамс и Хагги Вагги в Игре в Кальмара».

Премьера яркого спектакля для всей семьи. Увлекательный интерактив и современные спецэффекты. Невероятные приключения в компании любимых героев.

Профессиональная творческая группа режиссёров, актёров, сценаристов подготовила для детей и их родителей зрелищный и мегапозитивный спектакль. Торопитесь оценить новую интерактивную постановку.

Главные герои представления – знакомые всем современным детям создания Хагги Вагги, Кисси Мисси, Ванк Панк и Скари Лари, а также безумно прикольная Уэнздей Аддамс.

Интерактивное представление погрузит всех зрителей в мир популярной и весёлой игры в Кальмара. Вместе с любимыми персонажами дети пройдут через интересные испытания и обязательно победят коварного вора. На пути друзей будет много танцев, объятий, а ещё – поразительное световое шоу!

Программа для детей от 6 лет.

Приходите к 12.00.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Стоимость билетов от 180 гривен. Их можно купить здесь.

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