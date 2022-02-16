Если вдруг в Одессе пропадёт мобильная связь

Одесский горсовет готов развернуть систему радиосвязи между городскими службами, объектами гражданской обороны и, в частности, убежищами, где смогут находиться жители города в случае активизации военных действий со стороны РФ.

Как сообщает корреспондент Одесса News, об этом шла речь 15 февраля на XIII-й сессии Одесского горсовета.

По словам депутата Вадима Терехова, Одесса должна быть готова к усложнению военной ситуации. И хорошо, что городские власти стремятся не только обеспечить водой и воздухоснабжением жителей, которым, возможно, придётся спускаться в убежища, но и обеспечить их средствами радиосвязи, если перестанут функционировать сотовые телефоны.

Он добавил, что оснащение убежищ рациями не требует значительного финансирования из городского бюджета, поскольку они имеются в городских службах и могут стать важным средством оповещения людей в условиях агрессии со стороны РФ.

«В рамках плана оповещения населения о действиях в угрожающих ситуациях мы разработали мероприятия по оборудованию средствами радиосвязи структур горсовета, подразделений и объектов гражданской обороны, а также убежищ для жителей в условиях возможного отсутствия сотовой связи. Могу сказать, что мы уже приступили к выполнению этих мероприятий», – заявил на пленарном заседании городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Депутаты горсовета внесли изменения в бюджет-2022 с учётом нужд развития подразделений территориальной обороны и требованиями Закона Украины «Об основах национального сопротивления», введённого в действие с 1 января 2022 года.

В частности, принято решение о выделении 6 млн 710 тыс. грн на реализацию ряда мероприятий Городской целевой программы содействия развитию подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной громады города Одессы на 2022-2023 годы. Предусмотрено, что распорядителями бюджетных средств для реализации программы будут Департамент муниципальной безопасности горсовета (88 тыс. грн), Управление капитального строительства (6 млн 600 тыс. грн) и исполком горсовета (22 тыс. грн).

Как сообщала Одесса News, Одессу посетила делегация немецкого Федерального агентства технической помощи Technisches Hilfswerk, кльоая определилась в вопросах сотрудничества по модернизации укрытий и бомбоубежищ в Одессе.

Фото: «Одесса», Одесса News

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