За 2018 год простились с жизнью более 13 тысяч одесситов

Всего за 2018 год простились с жизнью 13 297 одесситов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные «Украинским центром общественных исследований».

Социологи рассказали, что главной причиной смерти одесситов в 2018 году стали сердечно-сосудистые заболевания. Из общего количества умерших в прошлом году 8 428 человек умерли именно от них, причём 3 231 человек скончались вследствие атеросклеротической болезни сердца.

На втором месте в перечне причин смерти — новообразования (2050 случаев смерти). Наиболее частым видом онкологических заболеваний, от которых умирают одесситы, становятся болезни трахеи, бронхов и лёгких (307 случаев), затем идут злокачественные новообразования кишечника (254 случая) и рак молочной железы (191 случай).

Кроме того, 621 человек скончался от болезней органов пищеварения, в том числе 337 — от цирроза и фиброза печени (включая алкогольные).

794 человека погибли в результате несчастных случаев, отравлений и других внешних причин. В частности, 116 одесситов умерли в результате ДТП, 110 покончили с собой, 103 отравились алкоголем.