COVID-19 в Украине: зафиксирован очередной антирекорд суток — 1 318 заболевших

В Украине по состоянию на утро 6 августа лабораторно подтверждены 76 808 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 318.

Об этом сообщается на специальном ресурсе Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Всего в Украине зарегистрировано 1 819 смертей от COVID-19. В течение суток зафиксирован 31 новый летальный случай.

Выздоровели — 42 524 (за сутки +997) пациентов.

Ныне болеют — 32 465.

Как сообщала Одесса News, учёные Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пришли к выводу, что ситуация с распространением коронавируса в Украине остаётся стабильно тяжёлой и приобретает затяжной характер.

Инфографика: Укринформ