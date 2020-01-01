Одесса.News поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым

Уважаемые посетители сайта Одесса.News!

Сердечно поздравляем Вас с Новым 2020-м годом и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть эти праздничные новогодние дни наполнят Ваши дома душевным теплом, подарят множество приятных мгновений и незабываемых впечатлений!

Верим в собственные силы, будем едиными и целеустремлёнными — и тогда наступающий год обязательно исполнит все наши надежды и чаяния.

Пусть свет Рождественской звезды всегда согревает Ваши сердца, оберегает Вас и Ваших близких на многие лета!

Хотим также выразить Вам благодарность — нашим постоянным посетителям, а также тем, кто присоединился к нам в ушедшем 2019 году.

Одесса.News в прошлом отпраздновала своё 5-летие. Шестой год подряд вы нас читаете, ругаете, критикуете, хвалите и даже восхищаетесь нами иной раз. Именно для вас с утра и до позднего вечера каждый день без выходных редакция издания старается доставить самые важные новости, искать эксклюзивную информацию, брать интервью, писать статьи и обзоры на самые животрепещущие темы.

Нас читают сейчас около 200 тысяч человек – более ста тысяч – в соцсетях, в т.ч. более 30 тысяч в Facebook. Оставайтесь с нами и в новом году.

Крепкого здоровья, мира и благополучия!

С Новым годом!

С Рождеством Христовым!

Редакция сайта Одесса.News.