Одесса.News поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым

Уважаемые посетители сайта Одесса.News!
Сердечно поздравляем Вас с Новым 2020-м годом и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть эти праздничные новогодние дни наполнят Ваши дома душевным теплом, подарят множество приятных мгновений и незабываемых впечатлений!
Верим в собственные силы, будем едиными и целеустремлёнными — и тогда наступающий год обязательно исполнит все наши надежды и чаяния.
Пусть свет Рождественской звезды всегда согревает Ваши сердца, оберегает Вас и Ваших близких на многие лета!
Хотим также выразить Вам благодарность — нашим постоянным посетителям, а также тем, кто присоединился к нам в ушедшем 2019 году.
Одесса.News в прошлом отпраздновала своё 5-летие. Шестой год подряд вы нас читаете, ругаете, критикуете, хвалите и даже восхищаетесь нами иной раз. Именно для вас с утра и до позднего вечера каждый день без выходных редакция издания старается доставить самые важные новости, искать эксклюзивную информацию, брать интервью, писать статьи и обзоры на самые животрепещущие темы.
Нас читают сейчас около 200 тысяч человек – более ста тысяч – в соцсетях, в т.ч. более 30 тысяч в Facebook. Оставайтесь с нами и в новом году.
Крепкого здоровья, мира и благополучия!
С Новым годом!
С Рождеством Христовым!
Редакция сайта Одесса.News.