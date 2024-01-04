В Одесской области пограничники с помощью квадрокоптера задержали двух нарушителей

Двух граждан Украины задержали пограничники Измаильского отряда при попытке незаконного пересечения ими государственной границы вблизи села Нагорное, что недалеко от границы с Молдовой.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что, увидев пограничный наряд, мужчины, несмотря на препятствие, пытались преодолеть противотранспортный ров.

«Однако эта попытка была провальной, ведь оператор беспилотника чётко скоординировал действия стражей государственных рубежей. Задержанными оказались 34- и 39-летние жители Запорожской области», — говорится в сообщении.

На «ночных туристов» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы». Окончательное решение о нарушителях примет суд.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года в Одесской области вблизи села Гулянка с помощью беспилотного летательного аппарата подольские пограничники ночью задержали группу из 3-х нарушителей границы.

Фото и видео: Госпогранслужба

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