Израиль решил продлить оказание помощи украинским беженцам

Правительство Израиля приняло решение о продлении помощи украинским беженцам, прибывшим в страну из-за начавшейся Россией войны против Украины.

Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Израиле, пишет Укринформ.

Отмечается, что этого удалось достичь, в частности, благодаря сокращению бюджетов, выделенных на государственные учреждения.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил благодарность правительству за такое решение.

«Правительство Израиля, безусловно, сделало прекрасный подарок украинским беженцам в Израиле на Новый год. Я благодарю Правительство от их имени за этот жест», – поблагодарил он.

Одесса News информировала, что министерство здравоохранения Израиля в августе 2023 года направило несколько тонн медикаментов на сумму 100 млн грн в качестве гуманитарной помощи Украине.

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