Завершён ремонт дороги до границы с Молдовой

Силами дорожников отремонтировано 15 километров автодороги Т-16-27 КПП «Серпневое» – Тарутино – Арциз – Сарата.

По информации Мининфраструктуры в Facebook, на 5 километрах сплошного участка завершили восстановление дорожного покрытия, а на остальных — работы по ликвидации его разрушений и деформаций. На всех 15 км нанесли разметку.

Отмечается, что ранее Укравтодор уже провёл ремонтные работы на других участках дороги Т-16-27: перед Арцизом и в пограничном посёлке Серпневое.

«В целом, выполненные работы позволяют обеспечить надлежащий проезд от съезда с автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени возле посёлка Сарата на автодорогу Т-16-27 и до границы с Молдовой», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что развитие пограничной инфраструктуры на границе с Молдовой, в частности, пунктов пропуска, железнодорожных и автомобильных путей, является одним из приоритетов работы Министерства, обусловленых необходимостью развития альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции и растущей динамикой товарооборота между Украиной и Молдовой.

Для справки. В 2022 году товарооборот между Украиной и Молдовой превысил 1 млрд. долларов, что на 9% больше, чем в 2021 году. Для усиления этой тенденции уже в этом году был обновлён железнодорожный участок Березино (Украина) – Басарабяска (Молдова), а также проводятся работы по увеличению пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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