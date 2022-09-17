В Румынии сошёл с рельсов поезд с украинским зерном, не исключена диверсия

Грузовой поезд, перевозивший украинское зерно, сошёл с рельсов в уезде Муреш в центральной Румынии.

Об этом со ссылкой на румынский телеканал Pro TV сообщает польское издание ресурс Gospodarka Morska.

В частности, отмечается, что в результате аварии два вагона, наполненные кукурузой, сошли с железнодорожного полотна, из-за чего высыпалось несколько тонн зерна.

По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа де Жос, через которое грузовой поезд с 30 вагонами украинского зерна ехал в порт Констанца, расположенный на юго-востоке Румынии.

Румынская полиция уже приступила к расследованию причин инцидента и не исключает, что причиной аварии поезда могла быть или диверсия или техническая авария.

Сообщается также, что в день аварии начались специальные работы по подъёму вагонов и возобновлению железнодорожного движения.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года движение судов с украинской агропродукцией было дважды приостановлено в Стамбульском проливе из-за происшествий с ними.

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