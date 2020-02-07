Одесса приглашает на выходные дни 8-9 февраля

Одесса приглашает на выходные дни посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты.

Выбор за Вами!

8-9 февраля музей современного искусства Одессы (Белинского, 5) приглашает на выставку «Новейшая история Украины», подготовленную группой «МИР» и куратором Татьяной-Маргаритой Сюй. «Экспозиция построена как эксцентричный шоурум, оформленный в стилистике кондитерских магазинов «Рошен». По мнению авторов, в определённый момент нашей истории яркие витрины превратились в своеобразную метафору действительности, имеющую таинственную, сказочную природу и наполненную иносказательными загадками.

8-9 февраля экспозиция под названием «Февральский вернисаж» Андрея Летнёва представлена на суд зрителей в галерее Всемирного клуба одесситов (ВКО) на ул. Маразлиевской, 7. Автор — выпускник электромеханического факультета Одесского политехнического института и Харьковской академии дизайна и живописи (компьютерный дизайн).

8 февраля в рамках нового проекта «Зимний променад в Одесской опере» исполнение знаменитой Девятой симфонии Бетховена с участием заслуженной артистки Украины Татьяны Спасской, лауреатов международных конкурсов Юлии Терещук и Александра Шульца, заслуженного артиста Украины Александра Цымбалюка, хора и оркестра театра.

8 февраля в 19 часов «7:40 или Погуляем по-Одесски», — так называется спектакль, на который приглашает Еврейский Центр Beit-Grand. Цена билетов 230 — 320 гривен. В этом спектакле вам не только расскажут за всю Одессу, вам за неё ещё и споют! В караоке-спектакле много музыки, причём, всеми любимой и хорошо знакомой. И каждый зритель может сразу же почувствовать себя участником происходящих на сцене событий.



8 февраля в Украинском театре спектакль «Горгоны». В его основе одноименная пьеса американского драматурга Дона Нигро. Это история о двух драматических актрисах, которым пришлось делить право на первенство в одном голливудском фильме. Стоимость билетов — 40-200 грн.



8 февраля в областной филармонии увидите и услышите симфонический оркестр, рок-группу, суперсовременное световое шоу, спецэффекты, крутые танцевальные номера, виджеинг на светодиодных экранах. Все хиты легендарных групп Imagine Dragons и Coldplay прозвучат в роскошном симфоническом исполнении. Солисты шоу — суперфиналисты телепроекта «Голос Країни» — Андрей Рыбарчук и Вячеслав Питак. Начало в 19:00.

8 февраля театр «Маски-шоу» приглашает на комедию «Еврей и Эвридика», а 9 февраля — на комедию «Одесский подкидыш». Начало в 19 часов.

9 февраля Одесский собор святого Павла приглашает на органный бенефис-гала-концерт шедевров классики. Концерт посвящён 20-летию музыкальной миссии служения и 10-летию начала органных концертов с момента установки органа в соборе. Гостей вечера ждёт встреча с композициями Баха, Каччини, Шумана, Ортолано, Респиги и др. Стоимость билетов — 120-450 грн.



8-9 февраля в Арт-гостиной Odessa Language Study Centre (Маразлиевская, 10) персональная выставка живописи Геннадия Кима «Ощущение невидимого». Геннадий родился в Беляевке Одесской области, учился в Одесской академии искусств, с отличием окончил «грековку». Живёт в Саврани. В 2003 году Геннадий Ким участвовал в выставке импрессионистов в Марселе. Картины художника находятся в частных коллекциях в Украине, России, Франции, Голландии, Японии, в муниципальных коллекциях Марселя и Йокогамы.

9 февраля в Филармонии премьера нового концерта «Остров Блаженств». Музыка прозвучит в исполнении Национального одесского филармонического оркестра под руководством народного артиста Украины Хобарта Эрла. В репертуар концерта войдут произведения финского композитора Раутаваара, Прокофьева — Концерт №2 для скрипки с оркестром и Симфония №5. Их исполнит молодой талантливый скрипач Дмитрий Удовиченко. Стоимость билетов – 50-200 грн.

9 февраля Музей интересной науки устраивает семейную вечеринку на тему «Звёздных войн». Устроители вечеринки обещают гостям настоящее путешествие по киновселенной. Посетителей ждут яркие фото-зоны, игровые программы, увлекательный квест, космическое шоу и многое другое. Стоимость билетов – от 180 грн. Для тех, кто придёт в тематических костюмах, скидка на вход 50%.

До 9 февраля в Одесском художественном музее выставка легенды одесского нонконформизма Виктора Маринюка. Адрес: Софиевская, 5.

До 20 февраля выставку «Синий краб» фотохудожницы Лизы Коваль можно увидеть в Центре креативных искусств (Приморская, 42). Сценарист и продюсер Лиза Коваль родилась в Одессе. С 2010 года снимает в основном ню. Её чёрно–белые работы в этом жанре стали частью индивидуального художественного почерка.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 1 марта выставка мозаики Ольги Новак «Части целого» в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7). Поэзия цветного стекла – бывает и такая. Приходите полюбоваться всеми этими чудесами.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

До 1 марта в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка двух авторов «Зимние фантазии» — художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР, «Одесса»