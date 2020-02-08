«Всё лучшее — детям» — лозунг не для Беляевской райгосадминистрации

В Одесской области преступную группировку подозревают в присвоении 7 миллионов бюджетных средств, предназначенных для помощи 190 детям.

Об этом информирует Офис Генпрокурора.

«По версии следствия, участники организованной группы на протяжении двух лет присваивали бюджетные средства путём оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы рождённых вне учреждений здравоохранения», — отмечается в сообщении.

Следствие считает, что вероятный организатор преступной схемы привлекла к осуществлению своих преступных замыслов руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской райгосадминистрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершённые в особо крупных размерах или организованной группой) осуществляет прокуратура Одесской области.

Досудебное расследование продолжается.

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