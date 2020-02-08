Одесские теннисистки помогли сборной Украины разгромить Хорватию

Женская национальная сборная Украины по теннису со счетом 3:0 уверенно победила команду Хорватии во второй матчевой встрече Первой группы (квартет А) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в столице Эстонии Таллинне.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

В стартовом поединке одесситка Даяна Ястремская за 1 час 20 минут в двух сетах обыграла Лею Бошкович (6:4, 6:4).

«Сегодня мне было тяжелее играть физически. Уже третий день я себя не очень хорошо чувствую. Что-то здоровье меня подводит. Вроде бы и нет температуры, но небольшая ломота в теле присутствует», — сказала спортсменка после поединка.

После стартового успеха Даяны уроженка Одессы Элина Свитолина за 1 час 50 минут взяла верх над Яной Фетт — 6:3, 3:6, 6:1.

«Сложно выделить что-то одно, так уж сложился матч. Фетт хорошо отыграла, где-то я наошибалась. Неожиданно она заиграла очень здорово на 3-4 на моей подаче, я упустила возможность повести во втором сете. Из-за этого он получился таким скомканным. Перед решающей партией я была уверена в своём уровне и старалась только найти возможности переломить её ритм, потому что она стала больше пробивать плоскими ударами и больше попадать. Мне нужно было сократить свои невынужденные ошибки. И я просто старалась сохранять спокойствие. В принципе все сложилось хорошо, 6:1», прокомментировала своё выступление Свитолина.

В заключительном, парном поединке встречи ещё две украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая за 1 час 20 минут обыграли хорватский дуэт Антония Ружич — Тара Вюрт — 6:4, 6:3.

Таким образом, Украина стала первой в группе А и 8 февраля за путёвку в плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации сыграет против сборной Эстонии, которая заняла второе место в квартете В. Вторую путёвку разыграют итальянки и хорватки.

Как сообщала Одесса News, в первом матче украинки накануне обыграли теннисисток Болгарии — 3:0.